Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани вручили награды росгвардейцам — участникам СВО

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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

В Рязани наградили сотрудников Росгвардии — участников специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Государственные награды отличившимся военнослужащим вручил начальник Управления Росгвардии по Рязанской области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое военнослужащих регионального Управления ведомства награждены медалями Жукова указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Генерал–майор полиции Виктор Лачев поблагодарил военных за службу, отвагу и профессионализм.

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