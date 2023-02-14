В Рязани вручили награды росгвардейцам — участникам СВО

В Рязани наградили сотрудников Росгвардии — участников специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Государственные награды отличившимся военнослужащим вручил начальник Управления Росгвардии по Рязанской области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое военнослужащих регионального Управления ведомства награждены медалями Жукова указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Генерал–майор полиции Виктор Лачев поблагодарил военных за службу, отвагу и профессионализм.