В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе

— Все депутаты городской Думы готовы оказывать помощь семьям погибших. Конечно, не в наших силах облегчить боль утраты, но мы можем увековечить память рязанцев, отдавших жизни за освобождение Донбасса, оказать помощь семьям в решении бытовых проблем, — сказала Татьяна Панфилова. — Спасибо за воспитание сыновей, настоящих защитников, настоящих мужчин. Жертвуя собой, они спасли жизни тысяч других людей, своих сослуживцев, мирных жителей, стариков и детей.