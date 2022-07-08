В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе

В военном комиссариате Рязанской области вручили награды родственникам погибших во время проведения специальной операции на Донбассе. В церемонии передачи наград приняла участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.
Орден «Службою и храбростью» II степени Луганской народной республики глава муниципального образования вручила родителям погибшего капитана Андрея Кирилина — Наталье Анатольевне и Андрею Евгеньевичу.
Орден Мужества передан семье погибшего ефрейтора Николая Ярового. Награду получила мама — Татьяна Валерьевна.
Планами по увековечиванию памяти погибших поделились представители общественных организаций. Рассматриваются вопросы установки мемориальных досок на фасадах образовательных учреждений, памятников на кладбищах, а также внесения имен погибших на Донбассе на мемориальные плиты памятника воинам-интернационалистам на площади Маргелова.