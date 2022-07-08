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В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе

В военном комиссариате Рязанской области вручили награды родственникам погибших во время проведения специальной операции на Донбассе. В церемонии передачи наград приняла участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Орден «Службою и храбростью» II степени Луганской народной республики глава муниципального образования вручила родителям погибшего капитана Андрея Кирилина — Наталье Анатольевне и Андрею Евгеньевичу. 

Орден Мужества передан семье погибшего ефрейтора Николая Ярового. Награду получила мама — Татьяна Валерьевна.   

— Все депутаты городской Думы готовы оказывать помощь семьям погибших. Конечно, не в наших силах облегчить боль утраты, но мы можем  увековечить память рязанцев, отдавших жизни за освобождение Донбасса, оказать помощь семьям в решении бытовых проблем, — сказала Татьяна Панфилова. — Спасибо за воспитание сыновей, настоящих защитников, настоящих мужчин. Жертвуя собой, они спасли жизни тысяч других людей, своих сослуживцев, мирных жителей, стариков и детей.  

Планами по увековечиванию памяти погибших поделились представители общественных организаций. Рассматриваются вопросы установки мемориальных досок на фасадах образовательных учреждений, памятников на кладбищах, а также внесения имен погибших на Донбассе на мемориальные плиты памятника воинам-интернационалистам на площади Маргелова.

В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе
В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе
В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе
В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе
В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе
В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе
В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе
В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе
В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе
В Рязани вручили награды родственникам погибших во время спецоперации на Донбассе
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