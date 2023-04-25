В Рязани вручили ключи жителям ЖК «Дом на Московском», который строили 3,5 года

Во вторник, 25 апреля, в Рязани вручили ключи от квартир жителям жилищного комплекса «Дом на Московском», строительство которого затянулось на 3,5 года. Об этом сообщил на странице ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.
Фирма, начинавшая строительство, находилась в предбанкротном состоянии. Во время переговоров с участием губернатора Павла Малкова, удалось достичь договорённости о финансировании проекта корпорацией ДОМ.РФ.
Артём Бранов поблагодарил их, а также нового собственника за решение социально важного вопроса. Отдельной благодарности за терпение удостоились владельцы квартир в этом доме.
Бранов также рассказал о том, что банком ДОМ.РФ открыто финансирование строительства дома на улице Ленинского комсомола. Его собираются достроить в кратчайшие сроки.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram