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Вторник, 25 апреля, 2023
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В Рязани вручили ключи жителям ЖК «Дом на Московском», который строили 3,5 года

Новости Рязани

Во вторник, 25 апреля, в Рязани вручили ключи от квартир жителям жилищного комплекса «Дом на Московском», строительство которого затянулось на 3,5 года. Об этом сообщил на странице ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Фирма, начинавшая строительство, находилась в предбанкротном состоянии. Во время переговоров с участием губернатора Павла Малкова, удалось достичь договорённости о финансировании проекта корпорацией ДОМ.РФ.

Артём Бранов поблагодарил их, а также нового собственника за решение социально важного вопроса. Отдельной благодарности за терпение удостоились владельцы квартир в этом доме.

Бранов также рассказал о том, что банком ДОМ.РФ открыто финансирование строительства дома на улице Ленинского комсомола. Его собираются достроить в кратчайшие сроки.

— Проблемных домов в регионе, в том числе с обманутыми дольщиками, быть не должно, — подчеркнул вице-губернатор.

В Рязани вручили ключи жителям ЖК «Дом на Московском», который строили 3,5 года

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