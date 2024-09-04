В Рязани временно закроют движение по части улицы Маяковского

На улице Маяковского с 5 по 10 сентября будут капитально ремонтировать участок магистральных тепловых сетей. В связи с этим движения транспорта по части улицы перекроют. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Проезд перекроют от дома №22 по улице Маяковского до дома №108 по улице Есенина. Ограничения будут действовать с 08:00 5 сентября до 23:00 10 сентября.

Изменится движение городского пассажирского транспорта. Автобусы маршрута №88М2 в прямом направлении на участке пути от остановочного пункта «Стадион Спартак» до остановки «Театральная пл.» следуют по ул. Введенская, ул. Ленина. Затем по маршруту, в обратном направлении от остановки «Театральная пл.» до остановки общественного транспорта «Стадион Спартак» следуют по ул. Есенина, ул. Горького, ул. Введенская, далее по маршруту. Автобусы маршрутов №20, №21 и №27 на участке пути от «Театральная пл.» до «Дом Художника» в прямом и обратном направлении следуют по улицам Ленина, Соборная, далее по маршруту. Троллейбусы маршрута №16 от остановочного пункта «Дом Художника» в обоих направлениях следуют до «пл. Соборная».