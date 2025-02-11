В Рязани временно отключили горячую воду на нескольких улицах

Во вторник, 11 февраля, в Рязани в связи с проведением ремонтных работ на центральном тепловом пункте и тепловых сетях, временно прекращена подача горячего водоснабжения (ГВС). Об этом сообщает страница РМПТС ВКонтакте.
Горячей воды нет по следующим адресам:
С 9:30 до 16:00:
— ул. Новаторов, д. 2, д. 2 к.1, д. 2 к.2, д. 2 к.3, д. 2 к.4, д. 2 к.5;
— ул. Крупской, д. 18, д. 18 к.1, д. 18А, д. 18Б, д. 22.
С 9:40 до 16:00:
— ул. Новоселов, д. 28, д. 28 к.1, д. 28 к.2, д. 28 к.3, д. 30, д. 30 к.1, д. 30 к.2, д. 30 к.3, д. 32, д. 32 к.1, д. 32 к.2, д. 32 к.3, д. 34, д. 34А, д. 34 к.1, д. 34 к.4, д. 36, д. 36 к.1, д. 36 к.2, д. 36 к.3, д. 38, д. 38 к.1, д. 38 к.2, д. 40, д. 40 к.1, д. 40 к.2, д. 40 к.3.
Объекты социальной инфраструктуры, попадающие под отключение:
— Детский сад № 142;
— Школа № 68;
— Детская поликлиника № 7.
По окончании работ подача ГВС будет восстановлена в полном объёме.
Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, звоните по телефону: 55-05-86.