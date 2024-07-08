В Рязани временно ограничат движение троллейбусов по Первомайскому проспекту

В связи с необходимостью проведения срочного ремонта канализации на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Пожалостина в Рязани вводятся ограничения движения троллейбусов. Об этом сообщается на сайте администрации города Рязань.

С 23 часов 8 июля до 17 часов 15 июля на этом участке будет ограничено движение транспорта: перекроют две полосы в сторону площади Ленина. Как итог — троллейбусы будут курсировать по изменённой схеме:

троллейбусы №1 и 10 от площади Победы поедут по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, Ленина, Соборной, далее — по своим маршрутам.

троллейбусы №3 от ЦПКиО поедут по улицам Братиславской, Гагарина, Спортивной, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе, далее — по своему маршруту. По пути следования из Дашково-Песочни маршрут не меняется.

троллейбусы маршрута №5 (внутренний) от площади Победы поедут по улицам Дзержинского, Гагарина, Стройкова, далее — по своему маршруту.

троллейбусы под номером 16 от площади Победы поедут по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, Театральной, Есенина, Маяковского, далее — по своему маршруту.

На время ремонта на дорогах будут установлены соответствующие знаки и ограждения. Мэрия просит водителей и пассажиров общественного транспорта учитывать эти изменения при планировании поездок.