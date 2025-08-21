В Рязанском перинатальном центре успешно прошли роды у женщины, у которой был рубец на матке после предыдущего кесарева сечения. Об этом сообщила официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

Пациентка по имени Мария поступила в центр с началом родовой деятельности. После осмотра и с её согласия врачи предложили женщине рожать самостоятельно. Несмотря на то, что такие роды относятся к группе высокого риска, они возможны при отсутствии противопоказаний и под строгим контролем специалистов.

В результате Мария родила здорового мальчика весом 3420 граммов и ростом 52 сантиметра.

Молодая мама поделилась, что врачи помогли ей осуществить мечту — родить самостоятельно.