Четверг, 21 августа, 2025
15.8 C
Рязань
Медицина

В Рязани врачи приняли сложные роды у женщины с рубцом на матке

Алексей Самохин
Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

В Рязанском перинатальном центре успешно прошли роды у женщины, у которой был рубец на матке после предыдущего кесарева сечения. Об этом сообщила официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте. 

Пациентка по имени Мария поступила в центр с началом родовой деятельности. После осмотра и с её согласия врачи предложили женщине рожать самостоятельно. Несмотря на то, что такие роды относятся к группе высокого риска, они возможны при отсутствии противопоказаний и под строгим контролем специалистов.

В результате Мария родила здорового мальчика весом 3420 граммов и ростом 52 сантиметра. 

Молодая мама поделилась, что врачи помогли ей осуществить мечту — родить самостоятельно.

