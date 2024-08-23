В Рязани врачи ОКБ спасли пациента с разорвавшимися сосудами головного мозга

Врачи Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) спасли жизнь 61-летнего жителя Владимирской области, у которого произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга.

Находясь в гостях у сына, пациент почувствовал резкое ухудшение состояния: поднялось артериальное давление, появилась сильная головная боль. Мужчина обратился за медицинской помощью, бригада скорой доставила его в кардиодиспансер. Там он прошел полное обследование, включая МРТ и КТ с контрастированием сосудов головного мозга.

Обследование выявило жизнеугрожающую ситуацию — разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Состояние пациента требовало немедленного вмешательства.

Врачи провели экстренную телемедицинскую консультацию со специалистами Регионального сосудистого Центра ОКБ, которые рекомендовали срочную операцию. Пациент был оперативно доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии ОКБ для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

В кратчайшие сроки пациенту была выполнена эндоваскулярная эмболизация мешотчатой аневризмы супраклиноидного сегмента внутренней сонной артерии справа. Операция прошла успешно, на следующий день пациента перевели из реанимации в общую палату.

На данный момент состояние пациента оценивается как удовлетворительное.