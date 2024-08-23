Пятница, 23 августа, 2024

В Рязани врачи ОКБ спасли пациента с разорвавшимися сосудами головного мозга

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: Андрей Карпунин, ОКБ

Врачи Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) спасли жизнь 61-летнего жителя Владимирской области, у которого произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга.

Находясь в гостях у сына, пациент почувствовал резкое ухудшение состояния: поднялось артериальное давление, появилась сильная головная боль. Мужчина обратился за медицинской помощью, бригада скорой доставила его в кардиодиспансер. Там он прошел полное обследование, включая МРТ и КТ с контрастированием сосудов головного мозга.

Обследование выявило жизнеугрожающую ситуацию — разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Состояние пациента требовало немедленного вмешательства.

Врачи провели экстренную телемедицинскую консультацию со специалистами Регионального сосудистого Центра ОКБ, которые рекомендовали срочную операцию. Пациент был оперативно доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии ОКБ для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

В кратчайшие сроки пациенту была выполнена эндоваскулярная эмболизация мешотчатой аневризмы супраклиноидного сегмента внутренней сонной артерии справа. Операция прошла успешно, на следующий день пациента перевели из реанимации в общую палату.

На данный момент состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области 14-летний подросток на мотоцикле сбил 10-летнего велосипедиста

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нерасселении жильцов аварийного дома в Рязани

Рязанским автолюбителям выписали штрафов на 1,8 млн рублей за парковку на газонах

В Рязани поликлинику № 12 присоединили к горбольнице № 4

Гастроэнтеролог Карпова рассказала, как правильно есть арбуз

Индексация тарифов ЖКХ привела к ускорению инфляции в Рязанской области

Павел Малков и Игорь Щеголев обсудили планы развития РИАМЗ

В Рязани металлическое крепление качелей разбило голову ребёнку — соцсети

Американские журналисты обнародовали пророчество Ванги о конце света через несколько месяцев

Обстановка в Курской области утром 23 августа: наблюдается пауза в продвижении ВСУ

Рязанская и Липецкая области создадут межрегиональный туристический маршрут, посвящённый Семенову-Тян-Шанскому

Телеканал ТНТ раскрыл дату премьеры шоу «Вызов. Китайский сезон»