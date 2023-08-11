В Рязани впервые зафиксировали факты отравления наркотиками несовершеннолетних

Впервые в Рязани четверо несовершеннолетних отравились наркотиками.

Данную информацию озвучил руководитель аппарата правительства Рязанской области Роман Цуканов на семинаре по реализации стратегии антинаркотической политики до 2023 года.

Как отметил Роман Цуканов, наркоситуация в Рязанской области остается напряженной. Так, за первую половину 2023 года на 20% выросло число лиц, поставленных на диспансерный учет. Также, отметил руководитель, впервые четверо несовершеннолетних отравились наркотиками. Доля синтетических наркотиков, а также преступлений, связанных с IT-технологиями, растет, как и доля рецидивов.

В числе актуальных проблем, отмечает издательство «Пресса», – низкая статистика по тестированию молодежи на наркотики и небольшое количество решения судов о направлении на принудительное лечение.