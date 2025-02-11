В Рязани впервые в 2025 году ожидается похолодание ниже климатической нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в субботу температура воздуха в центре европейской части страны, в том числе в Рязани и Рязанской области, опустится ниже климатической нормы впервые с начала года. В регионе ожидается похолодание до минус 13 градусов.

«В тылу циклона, который будет располагаться к востоку от европейской России, прогнозируется вхождение холодных воздушных масс. В субботу температура составит минус восемь — минус 13 градусов. Дневные значения: минус шесть — минус 11», — уточнил Вильфанд.

Синоптик отметил, что с 15 февраля температура в регионе впервые в 2025 году окажется ниже нормы. «Немного, на один градус, но все-таки ниже», — добавил он.

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Похолодание связано с влиянием циклона, который принесет холодные воздушные массы с востока. Рязанцам стоит подготовиться к морозной погоде и одеться потеплее.