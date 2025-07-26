В Рязани впервые сыграли свадьбу в Доме молодежи, среди гостей ректор РязГМУ

В Рязани впервые зарегистрировали брак в Доме молодёжи. Свадьбу организовали ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» совместно с Студенческими отрядами Рязанской области в рамках национального проекта «Новые места для счастья».

На верхней площадке Дома Молодежи свои отношения официально зарегистрировали Денис Юнгов и Ольга Денисова — студенты Рязанского медицинского университета имени И. П. Павлова, участники регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО). Гостями церемонии стали друзья и по совместительству бойцы РСО, а еще официальные представители молодежной политики региона. И, конечно, родственники.

Ребята познакомились в педагогическом отряде «Скорый» во время репетиции вальса: юноша танцевал, а девушка руководила постановкой. С тех пор они больше не расставались. Сегодня Оля — заместитель руководителя РСО, а Денис — основатель творческого проекта «СПОй со мной».

Церемонию бракосочетания для будущих супругов провели ведущий и выпускник РГУ им. С. А. Есенина Валентин Веркин, а также начальник управления внеучебной деятельности и молодежной политики РязГМУ имени академика И. П. Павлова Екатерина Земенкова. Для торжественной росписи актовую запись молодоженам вручила директор ГБУ «Сервис-ЗАГС» Антонина Всемирнова. Ректор РязГМУ им. И. П. Павлова Роман Калинин преподнес ребятам подарок — годовой абонемент в физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Аквамед».