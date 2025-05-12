В Рязани впервые провели терапию для пациента с болезнью Фабри

В Рязани впервые применили терапию для пациента с редчайшей болезнью Фабри. Об этом сообщает министр здравоохранения Александр Пшенников.

Болезнь Фабри — редкое генетическое заболевание. У людей с этой патологией нарушен обмен веществ, который приводит к поражению жизненно важных органов: нервной системы, почек, сердца, системы пищеварения, органов зрения.

Если не диагностировать и не начать лечение вовремя, болезнь инвалидизирует, а далее наступает преждевременная смерть. Однако есть эффективный метод, который приостанавливает заболевание, снижает уровень инвалидизации иувеличивает продолжительность активной жизни пациентов.

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Врачи Городской клинической больницы № 11 совместно с сотрудниками РязГМУ использовали для лечения болезни Фабрики препарат российского производства — агалсидаза бета, его доставили в организм внутривенно, и теперь лекарство работает вместо недостающего фермента.

Пациент находится под наблюдением врачей, у него появился шанс на более продолжительную и активную жизнь.