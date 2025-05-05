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Фото: министерство здравоохранения Рязанской области
Медицина

В Рязани впервые провели операцию «последней надежды»

Анастасия Мериакри

В рязанском кардиодиспансере спасли пациентку с редкой патологией. Об этом сообщает министерство здравоохранения области ВКонтакте.

Впервые в Рязанском кардиологическом диспансере провели операцию пациенту с фибриляцией предсердий. Людей, давно болеющих данным заболеванием, как наш пациент, препараты уже не спасают от аритмии, кардиохирургические вмешательства им противопоказаны. В таких случаях может спасти только радиочастотная абляция атриовентрикулярного узла, или, как ее называют врачи, операция «последней надежды».

Сотрудник РязГМУ им. Павлова, кандидат медицинских наук Владислав Поваров отметил, что у пациентов с фибриляцией предсердий быстро изнашивается сердечная мышца, все функции главного органа нарушаются. Возникают новые аритмии. Возрастает сердечная недостаточность, вследствие чего все ткани и органы человека страдают. Исход в этом случае может быть летальным.

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Операция прошла успешно. Самочувствие 74-летней пациентки значительно улучшилось, почти в два раза снизился пульс. Сейчас женщина находится дома под наблюдением специалистов.

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