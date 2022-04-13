В Рязани впервые пройдёт ярмарка «Сад-огород»

В Рязани впервые пройдёт тематическая ярмарка «Сад-огород», где будет продаваться посадочный материал: саженцы, семена и луковичные, рассада, которые представят юридические и физические лица, занимающиеся садоводством и огородничеством.

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Ярмарка продлится неделю – с 16 по 23 апреля и расположится на территории «Управления Рязанского троллейбуса» по адресу ул. Дзержинского, д. 21.

Часы работы ярмарки:

16, 17 апреля, суббота, воскресенье – с 8 до 15 часов;

18–22 апреля, понедельник–пятница – с 10 до 17 часов;

23 апреля, суббота – с 8 до 15 часов.

Для участия юридических и физических лиц в качестве продавца обязательна предварительная регистрация в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, заявки принимаются по телефону

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(4912) 21-08-90 – 13–14 апреля с 8 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) и 15 апреля с 8 до 12 часов. Незарегистрированные лица к участию не допускаются.