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Изображение от katemangostar на Freepik
Общество

В Рязани впервые могут исключить дом из реестра за плохую работу УК

Алексей Самохин

Рязанской области может появиться первый прецедент исключения дома из реестра лицензий за неисполнение управляющей организацией своих обязанностей. Об этом сообщает Госжилинспекция региона на официальной странице ВКонтакте.

В отношении управляющей многоквартирным домом № 6 по Славянскому проспекту города Рязани организации инспекцией были выданы предписания об устранении нарушений при обслуживании многоквартирного дома. Предписания инспекции управляющей организацией не исполнены, в связи с чем мировым судом компания привлечена к административной ответственности, назначен штраф в размере 100 000 рублей по каждому факту.

У инспекции появились основания для исключения данного дома из управления управляющей организации.

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Сейчас собственникам дома необходимо в течение двух месяцев на общем собрании решить, остаться им с действующей управляющей организацией или принять решение о смене способа управления или о выборе иной управляющей организации.

В случае, если такое решения собственниками принято не будет, решение об определении управляющей организации возлагается на администрацию города Рязани.

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