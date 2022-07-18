В Рязани возобновят строительство военного госпиталя в Дашково-Песочне

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков предложил вернуться к проекту строительства нового здания военного госпиталя. Об этом он написал 18 июля в своём Telegram-канале.

Исполняющий обязанности главы региона встретился с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым. Малков напомнил, что для строительства нового здания госпиталя в 2015 году передан в федеральную собственность участок земли около 80 тыс. кв. м. Тогда же была проведена закладка фундамента.

Врио губернатора рассказал, что замминистра обороны поддержал инициативу. Работы по возведению нового здания госпиталя возобновят в следующем году.

После введения здания в эксплуатацию туда переместят персонал и оборудование. При этом здание на Первомайском проспекте, в котором располагается госпиталь сейчас, сохранят. Для его реставрации предстоит найти инвестора.

Напомним, новый военный госпиталь хотят построить в Дашково-Песочне.