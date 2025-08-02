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Общество

В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах

Анастасия Мериакри

В День воздушно-десантных войск в Рязани прошла церемония возложения Гирлянды воинской славы и цветов к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, а также к памятнику Герою Советского Союза генералу армии В.Ф. Маргелову.

Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.

В мероприятиях также участвовали ветераны спецоперации, других локальных войн и вооруженных конфликтов, миротворческих миссий, представители Рязанского территориального гарнизона, преподаватели и курсанты РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова, а также главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, сенатор РФ, представитель от Правительства Рязанской области в Совете Федерации Сергей Аноприенко, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Герой России Андрей Красов, Вице-губернатор региона Артем Бранов, первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков, председатель Рязанской Областной Думы Аркадий Фомин, руководители региональных министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов власти, правоохранительных структур, администрации Рязани, городской Думы, представители общественных организаций, жители области.

Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания. В честь Героев был дан троекратный ружейный салют. Торжественным маршем прошли курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. В исполнении оркестра прозвучал Гимн Российской Федерации.

В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.
В Рязани возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах Губернатор Павел Малков возложил цветы вместе с начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, начальником Рязанского территориального гарнизона Олегом Пономаревым.

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