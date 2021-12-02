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Четверг, 2 декабря, 2021
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В Рязани возле «Детского мира» задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / МВД России

В центре Рязани полиция задержала участников группы, подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

По предварительной информации, злоумышленники занимались легализацией пребывания иностранных граждан на территории Рязанской области. Всего они причастны к фиктивной постановке на учёт 130 иностранцев. 

Установлено, что задержанные также изготавливали поддельные документы. Кроме того, у них изъяли поддельные печати российского банка и МФЦ. 

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России и сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении криминальных деяний задержали двоих уроженцев Средней Азии – мужчину и женщину», — пояснила Ирина Волк. 

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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Задержанную женщину поместили под домашний арест, мужчину заключили под стражу. 

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