Следственным отделением УФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Рязани по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Согласно материалам дела, подозреваемый, испытывая неприязнь к действующей власти и выражая несогласие с решением руководства Российской Федерации о проведении специальной военной операции, систематически размещал на своей странице в социальной сети «Одноклассники» публикации, содержащие оправдание террористической деятельности украинских военизированных формирований.

За совершение данного преступления Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет либо штраф в размере до одного миллиона рублей.