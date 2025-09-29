В Рязани возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов на 35 млн рублей

В Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов организацией, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Дело возбуждено Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области.

Следствием установлено, что руководители одного из рязанских предприятий, которое занимается охранной деятельностью, оформили фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг.

В период с 2021 по 2023 годы были оформлены сделки с 95 коммерческими организациями, которые в действительности никаких товаров или услуг не поставляли. Используя эти заведомо ложные сведения, руководители представили налоговые декларации по НДС.

В результате предприятие не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 35 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших от УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. В ходе расследования будут приняты исчерпывающие меры для возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.