Четверг, 15 августа, 2024

В Рязани возбудили уголовное дело после убийства 27-летнего мужчины на улице Почтовой

Автор: Кристина Аманн

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В Рязани в убийстве 27-летнего мужчины подозревают подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Речь об убийстве рязанца по имени Денис. О трагедии стало известно 13 августа. Как сообщают следователи, конфликт произошел 4 августа. Подростку не понравился внешний вид мужчины. Несовершеннолетний нанес ему удар рукой в область головы, отчего потерпевший упал на асфальт. Мужчине пытались оказать помощь, однако он умер через несколько дней в больнице.

Полицейские нашли подростка и доставили его в следственный отдел. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего. По уголовному делу допрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

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