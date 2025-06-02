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Фото: t.me/umvd62
Общество

В Рязани возбудили уголовное дело после наезда подростка-самокатчика на пенсионерку

7info7

Следственный комитет РФ по Рязанской области возбудил уголовное дело после ДТП с участием электросамоката, в результате которого пострадала 67-летняя жительница города.

28 мая 15-летний подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на пенсионерку, двигаясь по тротуару. От удара женщина упала и получила травмы. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следствие проверяет, были ли соблюдены правила эксплуатации самоката, а также возможные нарушения со стороны сервиса аренды.

На данный момент проводятся экспертизы и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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