В Рязани воспитанники школы №58 встретились с депутатами и показали праздничный концерт

В преддверии Дня народного единства в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани прошла встреча воспитанников кадетских классов школы № 58 имени Героя РФ, гвардии капитана Сергея Орлова с депутатами Рязанской областной и городской Думы, представителями Фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества Рязанской области.
Воспитанники патриотического объединения «Кадетское десантное братство» школы № 58 показали гостям патриотический плац-концерт, который стал своеобразной визитной карточкой образовательного учреждения. Кадеты являются желанными гостями и постоянными участниками патриотических мероприятий муниципального, областного и Всероссийского уровней.
Отдельный блок концертной программы был посвящен ученику школы № 58, участнику СВО, гвардии лейтенанту Артему Аркадьевичу Прокоповичу. 22 мая 2022 года, выполняя поставленную задачу в зоне СВО, проявив мужество и героизм, гвардии лейтенант Артем Прокопович погиб. Он с честью и доблестью выполнил свой офицерский долг, оставаясь верным присяге до конца. Приказом президента Российской Федерации В. В. Путина от 9 июня 2022 года награжден Орденом Мужества (посмертно).
Кроме этого, ребята продемонстрировали приемы строевой подготовки, станцевали «Кадетский вальс», а также рассказали в стихах и песнях о своей любви к Родине и Рязанской области.