Вторник, 21 марта, 2023
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В Рязани волонтёры закрасили надписи с рекламой наркотиков

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Фото: администрация Рязани

Волонтеры Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» совместно с сотрудниками УМВД России провели акцию «Чистые стены», направленную на ликвидацию рекламы наркотиков на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В рамках мероприятий было закрашено 30 надписей на улицах Дзержинского, МОГЭС и на Первомайском проспекте.

При обнаружении подобной рекламы возле дома, работы или образовательного учреждения жители нашего города могут сообщить об этом в личные сообщения группы, сфотографировав надпись, указав адрес расположения рекламы. В ходе очередного выхода волонтеров на улицы Рязани эти надписи будут ликвидированы.

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