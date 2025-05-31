В Рязани волонтёры спасли щенка из заброшенного колодца

Волонтёры МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева рассказали об очередном эпизоде своей насыщенной жизни. На этот раз они спасли щенка.

Инцидент произошёл в Рязани. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и верёвок достали пса из заброшенного колодца. После этого сделали так, чтобы животные в колодец больше не падали.

— Дворовые животные, особенно щенки, в силу своей любознательности подвержены риску попадания в различные ловушки, из которых самостоятельно выбраться им затруднительно или невозможно, — говорится в сообщении добровольцев.

Фото: @vk.com/salusryazgmu62