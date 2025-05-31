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Новости Рязани и области

В Рязани волонтёры спасли щенка из заброшенного колодца

Алексей Самохин
Фото: @vk.com/salusryazgmu62
Новости Рязани и области

В Рязани волонтёры спасли щенка из заброшенного колодца

Алексей Самохин

Волонтёры МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева рассказали об очередном эпизоде своей насыщенной жизни. На этот раз они спасли щенка.

Инцидент произошёл в Рязани. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и верёвок достали пса из заброшенного колодца. После этого сделали так, чтобы животные в колодец больше не падали.

— Дворовые животные, особенно щенки, в силу своей любознательности подвержены риску попадания в различные ловушки, из которых самостоятельно выбраться им затруднительно или невозможно, — говорится в сообщении добровольцев.

В Рязани волонтёры спасли щенка из заброшенного колодца
Фото: @vk.com/salusryazgmu62

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