В Рязани Водоканал и РМПТС закончили прошлый год с убытками

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба РГД.

На начало 2025 года в Рязани действовало четыре муниципальных предприятия: МУП «Управление Рязанского троллейбуса», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани» и МУП «Эколозащита». По итогам прошлого года чистая прибыль МУП «УРТ» составила 427 тысяч рублей, МУП «Эколозащита» — 224 тысячи рублей. У двух других предприятий был зафиксирован убыток.

Общая численность сотрудников всех организаций составила 3675 человек, средняя заработная плата — 50,4 тысячи рублей. Руководители предприятий ответили на вопросы депутатов.

Также комитет обсудил вопрос о согласовании сделки МУП «УРТ», связанной с получением независимой банковской гарантии для исполнения муниципального контракта по перевозке пассажиров и багажа на регулируемых маршрутах.

Кроме того, депутаты одобрили проект решения об условиях приватизации объекта культурного наследия местного значения — «Дома священника Любомудрова», расположенного в Рязани на улице Новослободской, д. 10.

Рассмотрены также вопросы о передаче в аренду нежилого помещения Рязанской региональной общественной благотворительной организации «Рука помощи» и передаче недвижимого муниципального имущества в безвозмездное пользование ГАУ Рязанской области «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова».

Все вопросы позднее рассмотрят на заседании Рязанской городской Думы.