В Рязани водителям передали ключи от новой партии троллейбусов «Адмирал»

24 декабря в Рязани состоялась приёмка партии новых троллейбусов «Адмирал». В торжественной обстановке губернатор Рязанской области Павел Малков передал ключи от троллейбусов водителям.

Новые троллейбусы являются низкопольными, они предназначены для перевозки граждан и маломобильных групп населения. Также троллейбусы имеют аварийный автономный ход до 2 км. Глава региона отметил: обновление городского транспорта продолжится в следующем году. Весь новый транспорт будут оформлять в едином стиле:

— На текущий момент уже 28 троллейбусов заменено, если считать сегодняшнюю партию. Мы получили новые троллейбусы в количестве 25 единиц, остальные — поддержанные троллейбусы из Санкт-Петербурга с достаточно скромным пробегом. Также продолжает обновляться и автобусный парк: 64 автобуса поступило с конца прошлого года, ещё 26 поступят в ближайшей перспективе. Всего у нас будет более 90 автобусов самых новых, современных, большого класса ездить по городу, — рассказал Павел Малков.

Обновлённые троллейбусы будут следовать по маршрутам №1 «Забайкальская ул. — Соборная пл.», № 3 «Городская больница №11 — ЦПКиО», № 9 «Комбайновый завод — ЦПКиО», № 16 «Комбайновый завод — площадь Мичурина». До конца текущего года все машины планируется выпустить на маршруты города Рязани.