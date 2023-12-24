В Рязани водителям передали ключи от новой партии троллейбусов «Адмирал»

24 декабря в Рязани состоялась приёмка партии новых троллейбусов «Адмирал». В торжественной обстановке губернатор Рязанской области Павел Малков передал ключи от троллейбусов водителям.
Новые троллейбусы являются низкопольными, они предназначены для перевозки граждан и маломобильных групп населения. Также троллейбусы имеют аварийный автономный ход до 2 км. Глава региона отметил: обновление городского транспорта продолжится в следующем году. Весь новый транспорт будут оформлять в едином стиле:
Обновлённые троллейбусы будут следовать по маршрутам №1 «Забайкальская ул. — Соборная пл.», № 3 «Городская больница №11 — ЦПКиО», № 9 «Комбайновый завод — ЦПКиО», № 16 «Комбайновый завод — площадь Мичурина». До конца текущего года все машины планируется выпустить на маршруты города Рязани.