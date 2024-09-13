В Рязани водитель мусоровоза задавил насмерть охранника предприятия

Прокуратура Советского района Рязани утвердила обвинительное заключение по делу 51-летнего водителя, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

ЧП произошло в январе 2024 года. Мужчина приехал на предприятие за мусором и наехал на 67-летнего охранника организации. В сообщении отмечается, что водитель начал движение без звукового сигнала, не убедившись в безопасности обстановки.

От полученных травм охранник умер в больнице.