Пятница, 13 сентября, 2024

В Рязани водитель мусоровоза задавил насмерть охранника предприятия

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Советского района Рязани утвердила обвинительное заключение по делу 51-летнего водителя, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

ЧП произошло в январе 2024 года. Мужчина приехал на предприятие за мусором и наехал на 67-летнего охранника организации. В сообщении отмечается, что водитель начал движение без звукового сигнала, не убедившись в безопасности обстановки.

От полученных травм охранник умер в больнице.

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