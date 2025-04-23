В Рязани внесли изменения в региональный закон о мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми

Депутаты Рязанской областной Думы приняли изменения в закон «О мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми». В региональный парламент документ внесен губернатором Павлом Малковым и единогласно поддержан на заседании законодательного собрания в среду, 23 апреля.

Поправки разработаны в соответствии с приказом Минтруда России в целях реализации мероприятий национального проекта «Семья», который стартовал 1 января текущего года. В частности, увеличен размер ежемесячной компенсации части расходов, связанных с оплатой стоимости найма жилья. Помощь государства составит 50%, но не более 10 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Ранее максимально допустимый порог не превышал 9 тысяч рублей. При появлении на свет второго и последующих детей размер компенсации увеличится до 75%, но не более 18 тысяч рублей. Ранее семьи с детьми могли рассчитывать на помощь государства до 13,5 тысяч рублей в случае найма помещения с одной жилой комнатой и до 17,2 тысяч рублей – при аренде жилья с двумя и более комнатами.

Данная мера поддержки предоставляется молодым супругам (или единственному родителю) в возрасте до 35 лет включительно. Обязательное условие – воспитание одного или более детей, родившихся (или усыновленных) в 2025 году. При этом компенсация выплачивается до достижения младшим (или единственным) ребенком трехлетнего возраста. Один или оба супруга (или единственный родитель) должны быть зарегистрированы по месту жительства (пребывания) в Рязанской области, но не иметь собственного жилья в населенном пункте проживания. Кроме того, для оформления компенсации следует официально оформить договор найма, а факт проживания в арендуемом помещении необходимо подтверждать раз в полгода.

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Еще одним условием для получения компенсации является официальное трудоустройство или очное обучение в региональных образовательных организациях. Исключение составляют молодые семьи, в которых оба супруга являются инвалидами I или II группы или осуществляют уход за лицами с инвалидностью. Требования также не распространяются на единственного родителя, если он: является инвалидом I или II группы, либо находится в отпуске по беременности и родам, либо ухаживает за ребенком в возрасте до трех лет, либо осуществляет уход за ребенком-инвалидом, либо ухаживает за лицом с инвалидностью, либо зарегистрирован и состоит в органах службы занятости в целях поиска работы более шести месяцев подряд на дату подачи заявления.

Кроме того, изменения в закон «О мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми» касаются условий предоставления единовременной выплаты будущим мамам. Так, снят критерий, в соответствии с которым на помощь государства могли претендовать только студентки, вставшие на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности (до 12 недель). Теперь выплату в размере 100 тысяч рублей будут получать все будущие мамы, зарегистрированные на территории региона, обучающиеся в очном формате в образовательных организациях области и вставшие на учет по беременности в профильных учреждениях Рязанской области. С соответствующим заявлением необходимо обратиться до дня рождения малыша.