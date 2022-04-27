В Рязани владельцев питомцев предупредили о некачественных лекарствах

«В случае наличия указанных серий недоброкачественных лекарственных препаратов необходимо обеспечить их изъятие из обращения и изолированное хранение от других групп лекарственных препаратов в специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоне или в специальном контейнере», — говорится в сообщении ведомства.