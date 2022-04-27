В Рязани владельцев питомцев предупредили о некачественных лекарствах

В Рязанской области нашли некачественные лекарственных средств для ветеринарного применения, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
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Речь идёт о препаратах:
- «Эстрофан» (серия 785528ARA, срок годности 05.2024) производства «Bioveta, a.s.», (Чешская Республика);
- «Мультивит + минералы» (серия 010721, срок годности 07.2023) производства «ImmCont» GmbH (Германия);
- «Кепроцерил WSP» (серия 2149001, срок годности 01.2024) производства «Kepro B.V.» (Нидерланды);
- «Комбикел 40 ЛА» (серия 4012841, срок годности 12.2024) производства «KELA N.V.» (Бельгия).