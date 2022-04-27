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Среда, 27 апреля, 2022

В Рязани владельцев питомцев предупредили о некачественных лекарствах

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В Рязани владельцев питомцев предупредили о некачественных лекарствах

Александр Ильин

В Рязанской области нашли некачественные лекарственных средств для ветеринарного применения, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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Речь идёт о препаратах: 

  • «Эстрофан» (серия 785528ARA, срок годности 05.2024) производства «Bioveta, a.s.», (Чешская Республика);
  • «Мультивит + минералы» (серия 010721, срок годности 07.2023) производства «ImmCont» GmbH (Германия);
  • «Кепроцерил WSP» (серия 2149001, срок годности 01.2024) производства «Kepro B.V.» (Нидерланды);
  • «Комбикел 40 ЛА» (серия 4012841, срок годности 12.2024) производства «KELA N.V.» (Бельгия).

«В случае наличия указанных серий недоброкачественных лекарственных препаратов необходимо обеспечить их изъятие из обращения и изолированное хранение от других групп лекарственных препаратов в специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоне или в специальном контейнере», — говорится в сообщении ведомства.

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