В Рязани виновного в убийстве несовершеннолетней приговорили к 16 годам заключения

Жителя Рязани осудили за убийство несовершеннолетней и незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Рязанской области.

Осужденный планировал заняться распространением наркотиков и предложил несовершеннолетней подключиться к делу. Затем он начал опасаться, что девушка может рассказать о его преступных намерениях. 8 января 2021 года мужчина арендовал квартиру, пригласил туда девушку и задушил ее, а тело попытался скрыть.

Мужчину задержали. Также пресс-служба СУ СКР Рязанской области отмечает, что сотрудники следственного управления пресекли действия осужденного, направленные на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

По ходатайству осужденного уголовное дело рассмотрели судом с участием присяжных заседателей. Собранные следствием доказательства послужили достаточным основанием для вынесения коллегией присяжных заседателей обвинительного вердикта.

Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.