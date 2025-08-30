В Рязани ведут прямую трансляцию с торжественных мероприятий, посвященных 930-летию города

В Рязани продолжаются торжественные мероприятия, посвященные 930-летию города. Для жителей ведут прямую трансляцию с основной площадки празднования — Лыбедского бульвара.

На главном городском пешеходном маршруте Рязани работают разноплановые площадки, которые гарантированно подарят хорошее настроение. Весь Лыбедский бульвар расписан яркими красками работ рязанских художников, украшен творчеством рязанских мастеров и озвучен голосами талантливых земляков. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Большой праздничный концерт «Знай наших» пройдет на Главной сцене у цирка с 12:00 до 22:00. Ведущие Ингрид Олеринская и Илья Малаков представят зрителям лучших из лучших: Детский сводный хор и Детский сводный хореографический коллектив, шоу-группа «Блестки», «L-Kids Music», коллектив 20.13, Молодежный хор, «Мама джаз», группа Feelin’s, ансамбль «Откровение», ансамбль «Радуница», Юрий Леонтьев и Ирина Кобзева, известные кавер-группы. Это уникальное событие станет ярким акцентом в программе празднования и подарит незабываемые эмоции всем участникам и зрителям! Возрастное ограничение 6+.

Традиционный Гастрономический фестиваль представит зрителям различные блюда, напитки и кулинарные традиции, а также познакомит с разнообразием вкусов и кулинарных техник 30 августа с 12:00 до 19:00 у Астраханского моста. Огромный 100-метровый пирог, изготовленный АО «Детское питание», будет разрезан в 12:10. Каждый житель города сможет его попробовать! Возрастное ограничение 0+.

Рязанские шеф-повара проведут интересные мастер-классы по приготовлению блюд Рязанской кухни из локальных продуктов с последующей дегустацией: чернавские блины, окрошка весенняя на твороге, паштет из сома с щучьей икрой, хрустящие корзинки с томленой уткой, паштет из тыквы с домашним маслом и другие шедевры кулинарного искусства! Возрастное ограничение 0+.

С полной программой мероприятий и локациями празднования можно ознакомиться по ссылке.