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Происшествия

В Рязани в запертой квартире обнаружили гниющий труп молодого мужчины

Валерия Мединская
Изображение от rawpixel.com на Freepik
Происшествия

В Рязани в запертой квартире обнаружили гниющий труп молодого мужчины

Валерия Мединская

В квартире на улице Солнечной в Рязани обнаружили гниющий труп. Как пишет издание КП-Рязань, жильцы дома забили тревогу, когда почувствовали неприятный запах в подъезде.

ЧП произошло в доме дома №10 корпус 2. Чтобы попасть в запертую изнутри квартиру, откуда шла вонь, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать замок. Внутри находился труп с признаками гниения.

Установлено, что в квартире скончался мужчина 1996 года рождения. Следователи на обнаружили следов насильственной смерти на его теле.  

— Молодой человек жил один, работал в местном магазине, по неподтвержденной информации, у него были некоторые проблемы со здоровьем, — сообщает СМИ.

Сейчас по факту смерти мужчины проводится проверка. Следователям предстоит установить все детали произошедшего.

Напомним, 29 апреля в рязанском ЦПКиО обнаружили палатку с гниющим трупом внутри.

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