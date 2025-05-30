В Рязани в запертой квартире обнаружили гниющий труп молодого мужчины

В квартире на улице Солнечной в Рязани обнаружили гниющий труп. Как пишет издание КП-Рязань, жильцы дома забили тревогу, когда почувствовали неприятный запах в подъезде.
ЧП произошло в доме дома №10 корпус 2. Чтобы попасть в запертую изнутри квартиру, откуда шла вонь, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать замок. Внутри находился труп с признаками гниения.
Установлено, что в квартире скончался мужчина 1996 года рождения. Следователи на обнаружили следов насильственной смерти на его теле.
Сейчас по факту смерти мужчины проводится проверка. Следователям предстоит установить все детали произошедшего.
Напомним, 29 апреля в рязанском ЦПКиО обнаружили палатку с гниющим трупом внутри.
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