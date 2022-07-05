В Рязани в выходные прошёл Фестиваль уличного кино

В рязанском ЦПКиО 2 и 3 июля прошёл Фестиваль уличного кино.

Мероприятие – это самый массовый смотр короткометражек под открытым небом. За два дня зрители увидели 4 программы – 2 внеконкурсные, 1 основную конкурсную и «Лучшие фильмы прошлых фестивалей».

В 2022 году фестиваль путешествует по тысяче населённых пунктов страны. На участие в показах прислали примерно тысячу фильмов. В конкурсную и внеконкурсную программы попали только самые лучшие из них.

Лучший фильм определяют зрители голосованием светом фонариков. Победитель получит полтора миллиона рублей на реализацию своих новых проектов.