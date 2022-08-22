В Рязани в сентябре пройдёт фестиваль «Русское лето» #ZАРОССИЮ

Рязанская область присоединится к музыкальному фестивалю, который охватит 19 российских городов.

Масштабный музыкальный фестиваль состоится в пяти федеральных округах России, в нём примут участие более 100 тысяч человек. В программе – концерты с участием знаменитых российских исполнителей. Выступят и популярные артисты из Рязанской области.

Кроме концертов пройдут также спортивные и творческие события под открытым небом. Запланированы мастер-классы спортсменов и блогеров, спортивные состязания. В рамках фестиваля будут работать интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, в которых любой желающий может записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Рабочее совещание по подготовке к проведению мероприятия в регионе провела зампред областного правительства Анна Рослякова. Модератором совещания стала министр по делам территорий Жанна Фомина. Участие в нём приняли представители министерств Рязанской области, мэрии Рязани и других ведомств.