В Рязани в рамках подготовки к отопительному сезону отремонтировали 63 центральных тепловых пункта и 35 котельных

В понедельник, 18 июля, на еженедельном рабочем совещании в мэрии обсудили подготовку к новому отопительному сезону, которую проводит МУП «РМПТС».

В настоящий момент выполнен профилактический ремонт на 63 из 128 центральных тепловых пунктов и на 35 из 58 котельных. Гидравлические испытания центральных тепловых сетей завершены на 11 участках из 16. В плановом режиме идет ремонт магистральных тепловых сетей.

Работы ведутся на 8 участках из 10 запланированных – Малом шоссе, улицах Некрасова, Зубковой, Стройкова, Островского, Тимуровцев, Пушкина, Трудовой.

В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту участков на улице Попова и Шереметьевском проезде.