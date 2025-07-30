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Экономика и бизнес

В Рязани в районе Театральный, 71 разместят промышленное предприятие

Алексей Самохин

На заседании Рязанской городской Думы 29 июля были внесены изменения в Генеральный план города. Речь идёт о переводе участка в районе Театральный, 71 из зоны городских парков, скверов и бульваров, а также многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.

На этом участке компания ООО «Системы» планирует развитие производства умных светодиодных экранов с использованием передовых технологий и искусственного интеллекта. В рамках проекта запланировано строительство высокотехнологичного рекламно-производственного предприятия. Объём инвестиций составит ориентировочно 150 миллионов рублей в период с до 2028 год.

Участок ранее входил в границы лесопаркового зелёного пояса города. В качестве компенсации был сформирован другой земельный участок равнозначной площади в районе Недостоево, пишет «МедиаРязань».

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