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В Рязани в районе посёлка Сысоево появится новое кладбище «Успенское»

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Новое кладбище «Успенское» появится в Рязани в районе посёлка Сысоево. Тендер на разработку проектной документации строительства опубликовал портал Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 8 022 868,67 рублей.

Кладбище расположится на двух земельных участках № 62:29:0140005:311 и № 62:29:0140005:28. Под захоронения запланирован второй общей площадью 72402,60 кв. метров.

Кладбище огородят, обустроят входную зону с торговым павильоном и общественным туалетом, построят административно-хозяйственное здание.

Проектную документацию подрядчик должен сдать до 22 декабря.

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