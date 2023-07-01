В Рязани в районе посёлка Сысоево появится новое кладбище «Успенское»

Новое кладбище «Успенское» появится в Рязани в районе посёлка Сысоево. Тендер на разработку проектной документации строительства опубликовал портал Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 8 022 868,67 рублей.

Кладбище расположится на двух земельных участках № 62:29:0140005:311 и № 62:29:0140005:28. Под захоронения запланирован второй общей площадью 72402,60 кв. метров.

Кладбище огородят, обустроят входную зону с торговым павильоном и общественным туалетом, построят административно-хозяйственное здание.

Проектную документацию подрядчик должен сдать до 22 декабря.