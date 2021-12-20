В Рязани в понедельник произошло массовое отключение холодной воды

В понедельник, 20 декабря, в Рязани отключили холодную воду в нескольких районах. Причина связана с необходимостью проведения ремонта, сообщает мэрия.

Ремонтные работы утром начали сотрудники «Рязанского Водоканала».

До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Окское шоссе, дом 1;

улица проезд Речников, дома 1а, 1б, 1в;

улица Есенина, дом 112;

улица Коняева, дома с 25 по 51.

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До 18.00 воды не будет в доме №36 по улице Керамзавода.

До 19.00 по следующим адресам:

улица Зубковой, дом 30, дом 30в, дом 31а, дом 30б, дом 30а;

улица Новоселов, дом 50 корп. 2, дом 54 корп. 1, дом 54 корп. 2.

До 20.00 по следующим адресам:

улица 2-я Линия, дома с 1 по 9;

улица 3-я Линия, дома с 2 по 20, дома с 9 по 20;

улица 4-я Линия, дома с 1 по 7, дом 2/1, дом 32, дом 34, дома с 42 по 52, дом 53, дом 55, дом 57, дом 65, дом 67, дом 69;

улица 5-я Линия, дом 46а;

улица 6-я Линия, дома с 4 по 10, дома с 18 по 24;

улица Пушкина, дом 13, дом 13 корп. 1, дом 18, дом 27, дом 35;

улица Стройкова, дом 25, дом 30, дом 34, дом 38, дом 49, дом 54, дом 70;

улица Татарская, дома с 14 по 68 и с корпусами, дом 51/15, дом 55, дом 57, дом 59, дом 61, дом 63, дом 69, дом 87, дом 91;