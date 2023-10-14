Суббота, 14 октября, 2023
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В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»

Kate

В рязанском театре «Переход» состоялся пятнадцатый конкурс чтецов духовной прозы и поэзии «Покровские вечера». Мероприятие объединило 40 участников, это учащиеся школ, студенты ссузов и вузов. Традиционно конкурс приурочили к празднику Покрова Пресвятой Богородицы и ко Дню рождения Сергея Есенина.

Зрителей, гостей и участников творческого вечера поприветствовал идейный вдохновитель конкурса настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Игумен Лука (Степанов). По его словам, уже много лет благодаря «Покровским вечерам» укрепляется доброе обращение молодёжи, студенчества, школьников к русскому поэтическому слову. А воспитание чувств к нему оказывает великую пользу душе в освоении творческого, и в постепенном восхождении в поиске жизненного и духовного откровения.

В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»
В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»
В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»
В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»
В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»

В этом году участники выступили в нескольких номинациях: «Есенинская», «Классика», «Современные авторы», «Авторская». В холодный дождливый осенний день поэзия и проза согрели участников. Прозвучали произведения Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, Расула Гамзатова, Михаила Исаковского и других авторов. Также некоторые конкурсанты представили произведения собственного сочинения.

Среди выступающих были как те, кто пришёл поделиться творческой радости впервые, так и старожилы конкурса, участвующие далеко не первый раз. В завершение вечера участники конкурса получили грамоты и ценные призы.

В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»
В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»
В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»
В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»
В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»
В Рязани в пятнадцатый раз прошёл творческий конкурс «Покровские вечера»

Фото епархии Рязанской области

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