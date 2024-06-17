В Рязани в «ЭкоПункте» на Московском принимают три редкие фракции вторсырья

В Telegram-канале регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоПронск» появилась информация, что в «ЭкоПункте» на Московском организуют сбор сразу трёх редких фракций вторсырья.

Речь идет о пуговицах, замках-«молниях» от курток и изделиях из джинсовой ткани. Отмечается, что это вторсырье передадут рязанской рукодельнице, которая будет шить из него лежанки для бездомных животных, находящихся в приютах и на передержках.

«ЭкоПункт» находится по адресу: Московское шоссе, 21 Б на парковке возле магазина «Hoff». Часы работы: ежедневно с 10-00 до 17-00. Обед с 12-30 до 13-30.