Понедельник, 17 июня, 2024

В Рязани в «ЭкоПункте» на Московском принимают три редкие фракции вторсырья

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/eco_pronsk/1834

В Telegram-канале регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоПронск» появилась информация, что в «ЭкоПункте» на Московском организуют сбор сразу трёх редких фракций вторсырья.

Речь идет о пуговицах, замках-«молниях» от курток и изделиях из джинсовой ткани. Отмечается, что это вторсырье передадут рязанской рукодельнице, которая будет шить из него лежанки для бездомных животных, находящихся в приютах и на передержках.

«ЭкоПункт» находится по адресу: Московское шоссе, 21 Б на парковке возле магазина «Hoff». Часы работы: ежедневно с 10-00 до 17-00. Обед с 12-30 до 13-30.

В Рязани в "ЭкоПункте" на Московском принимают три редкие фракции вторсырья

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