В Рязани в ходе медобследований впервые выявлены случаи злокачественных новообразований

Специалисты Рязанского кардиодиспансера рассказали о важности регулярных медицинских обследований. Информацию публикует министерство здравоохранения Рязанской области.

«На ранних стадиях многие болезни протекают бессимптомно. В том числе сердечно-сосудистые и онкозаболевания, сахарный диабет, другие опасные недуги. Вовремя выявить риски и предотвратить развитие заболевания – основная задача диспансеризации. Своевременно поставленный диагноз и начатое лечение значительно повышают шансы на успех в борьбе с болезнью», – говорит заместитель главного врача по поликлинической работе Рязанского кардиодиспансера Оксана Рогожкина.

В прошлом году в поликлинике Рязанского кардиодиспансера впервые выявлены несколько случаев злокачественных новообразований различных локализаций, сахарного диабета, гипертонии. Все пациенты направлены к специалистам, каждому назначены дополнительные обследования. Все заболевания выявлены на ранних стадиях, лечение проходит успешно. В этом году планируется охватить профилактическими осмотрами 70% населения.

«На первом этапе диспансеризации все сдают общий и биохимический анализ крови, ЭКГ. Измеряем внутриглазное давление, чтобы исключить глаукому. Женщин направляем к гинекологу и на маммографию. Мужчины после 40 лет сдают анализ на ПСА для выявления онкологии предстательной железы. Сдают анализ кала на скрытую кровь для выявления онкологии толстого и тонкого кишечника», – отмечает заведующая отделением профилактики Рязанского кардиодиспансера Юлия Холодкова.

Если во время первого этапа диспансеризации у пациента обнаруживаются какие-либо отклонения от нормы, то его направляют на дополнительное обследование. Второй этап включает в себя проведение еще ряда исследований и посещение узкопрофильных специалистов (в зависимости от того, признаки каких заболеваний были выявлены).

Специалисты напоминают, что следить за здоровьем необходимо в любом возрасте. Поэтому затягивать с проведением медицинского обследования не стоит. Именно своевременное обнаружение проблемы в большинстве случаев позволяет решить ее максимально быстро и без последствий.