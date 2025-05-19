В Рязани в ходе медобследований впервые выявлены случаи злокачественных новообразований

Специалисты Рязанского кардиодиспансера рассказали о важности регулярных медицинских обследований. Информацию публикует министерство здравоохранения Рязанской области.
В прошлом году в поликлинике Рязанского кардиодиспансера впервые выявлены несколько случаев злокачественных новообразований различных локализаций, сахарного диабета, гипертонии. Все пациенты направлены к специалистам, каждому назначены дополнительные обследования. Все заболевания выявлены на ранних стадиях, лечение проходит успешно. В этом году планируется охватить профилактическими осмотрами 70% населения.
Если во время первого этапа диспансеризации у пациента обнаруживаются какие-либо отклонения от нормы, то его направляют на дополнительное обследование. Второй этап включает в себя проведение еще ряда исследований и посещение узкопрофильных специалистов (в зависимости от того, признаки каких заболеваний были выявлены).
Специалисты напоминают, что следить за здоровьем необходимо в любом возрасте. Поэтому затягивать с проведением медицинского обследования не стоит. Именно своевременное обнаружение проблемы в большинстве случаев позволяет решить ее максимально быстро и без последствий.
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