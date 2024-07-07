Воскресенье, 7 июля, 2024

В Рязани в Горроще опрокинулся легковой автомобиль

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: ya62.ru/

В Рязани в Горроще случилось ДТП. О нем пишут очевидцы в соцсетях.

Авария случилась на пересечении улиц Полетаева и Гоголя в воскресенье, 7 июля. Легковой автомобиль, по сообщению очевидцев, опрокинулся.

Уточняется, что обошлось без пострадавших.

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