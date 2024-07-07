В Рязани в Горроще опрокинулся легковой автомобиль

В Рязани в Горроще случилось ДТП. О нем пишут очевидцы в соцсетях.
Авария случилась на пересечении улиц Полетаева и Гоголя в воскресенье, 7 июля. Легковой автомобиль, по сообщению очевидцев, опрокинулся.
Уточняется, что обошлось без пострадавших.
В Рязани в Горроще случилось ДТП. О нем пишут очевидцы в соцсетях.
Авария случилась на пересечении улиц Полетаева и Гоголя в воскресенье, 7 июля. Легковой автомобиль, по сообщению очевидцев, опрокинулся.
Уточняется, что обошлось без пострадавших.
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