В Рязани в Горроще опрокинулся легковой автомобиль

В Рязани в Горроще случилось ДТП. О нем пишут очевидцы в соцсетях.

Авария случилась на пересечении улиц Полетаева и Гоголя в воскресенье, 7 июля. Легковой автомобиль, по сообщению очевидцев, опрокинулся.

Уточняется, что обошлось без пострадавших.