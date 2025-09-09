В Рязани в День трезвости, 11 сентября, пройдет велопробег

В Рязани в четверг, 11 сентября, пройдет общегородской велопробег, посвященный всероссийскому Дню Трезвости. Старт от Благовещенского храма до Орехового озера и обратно.

Велопробег возглавит священник Вячеслав Мамаев, настоятель храма в честь иконы «Неупиваемая Чаша» поселка Варские и руководитель отдела Рязанской епархии по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью. Батюшка и является инициатором акции.

Начало выезду будет положено непосредственно в Благовещенском храме, где отец Вячеслав совершит краткий молебен.

Дата и время: 11 сентября, начало в 15:00. Место старта: Благовещенский храм (Рязань, ул. Затинная, 58).

Приглашаются все желающие! Возрастное ограничение 0+. Дети дошкольного возраста участвуют вместе с родителями.

С собой необходимо иметь велосипед. В конце всем участникам обещают приятные и вкусные бонусы.

«Неслучайно именно 11 сентября в России встречают Всероссийский День трезвости. Подобное установление существовало в нашей стране еще в начале ХХ века, и связано оно было с датой воспоминания об Усекновении главы Иоанна Предтечи, проповедника покаяния, который вел трезвенный и строгий образ жизни. Трагическую роль в убиении великого пророка сыграло алкогольное опьянение царя Ирода, отдавшего приказ совершить такое злодеяние. Возобновили традицию празднования Дня трезвости уже в новом тысячелетии. Он был возрожден в стране решением Священного Синода 25 июля 2014 года», — отметили в Рязанской епархии.