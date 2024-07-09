Вторник, 9 июля, 2024

В Рязани в березовой роще убрали мусор

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации города Рязань

В Рязани прошла экологическая акция по санитарной очистке от мусора березовой рощи, площадью 2,1 гектара, расположенной в районе улицы Березовой. Участие в мероприятии приняли жители города и сотрудники мэрии.

Организаторами акции выступили управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани совместно с фондом поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Зеленая миссия» в партнерстве с Greenway Global.

По завершению мероприятия участники отметили, что участие в экологических акциях помогает привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды, повысить осведомленность о необходимости сохранения природных ресурсов и борьбы с загрязнением. Кроме того, такие мероприятия способствуют формированию экологической культуры и привлекают новых сторонников заботы о природе.

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