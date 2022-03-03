В Рязани в 2022 году приступят к реализации 30 проектов местных инициатив

1 марта состоялся круглый стол, посвященный подведению итогов конкурса проектов местных инициатив в городе Рязани. В заседании приняли участие заместитель председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова, глава администрации Елена Сорокина, представители министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, авторы проектов. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

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В этом году в Рязани финансирование получат все 30 проектов местных инициатив, которые были заявлены на конкурс. В их числе проекты благоустройства Мемориального парка Героев Отечественной войны 1812 года, «Читающего сквера» на улице Белякова и сквера Пушкина на одноименной улице. Продолжится реализация проектов по созданию скверов в Канищево, на Московском, в поселках Строитель и Дягилево. В Верхнем городском парке на Аллее путешественников планируется установка бюста исследователя Сибири и Дальнего Востока М. И. Венюкова и барельефных миниатюрных композиций, в сквере имени академика В. Ф. Уткина — асфальтировка и освещение, в ЦПКиО — монтаж комнаты-туалета матери и ребенка.

Кроме того, будут отремонтированы внутриквартальные и пешеходные дороги, соединяющие социальные объекты, например, дорога от микрорайона Юбилейный к школе № 60/61. Планируется установка детских и спортивных площадок. В поселке Мехзавода появится современная площадка для выгула собак. Продолжится благоустройство стадиона в Соколовке и хоккейной коробки в микрорайоне Южный.

На встрече авторы проектов рассказали о своих планах и поблагодарили представителей городской власти за поддержку.

— Благодаря таким активным людям, как вы, наш город благоустраивается, становится комфортнее. Видя совместную работу активных жителей и депутатского корпуса, другие люди тоже загораются идеями и желанием принять участие, — отметила заместитель председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова. Она привела примеры успешных проектов в ее округе — ремонт дорог в Никуличах, появление детской площадки и сквера в поселке Строитель.

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Светлана Ворнакова поблагодарила Правительство Рязанской области и Губернатора Николая Любимова за большую поддержку этой программы и выразила надежду на ее успешное продолжение.

Программа поддержки местных инициатив работает в Рязанской области с 2017 года. За это время в регионе было реализовано более 700 проектов, из них более 100 в Рязани. На сайте Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области создана карта инициатив, которая будет наполняться информацией о реализованных проектах.