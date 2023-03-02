Четверг, 2 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани уже в марте начнутся плановые отключения горячей воды

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Water фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

В Рязани плановые отключения горячего водоснабжения начнутся в этом году в марте-апреле. График публикует на своём сайте МУП «РМПТС».

В этом и следующем месяце с отключениями столкнутся поликлиника, детский сад, школа, жилые дома и административные здания.

К отключениям горячей воды в марте-апреле следует готовиться жителям некоторых домов на улицах Высоковольтной, Ленинского Комсомола, Подгорной, Щорса, Стройкова, Энгельса, Вознесенской, Нахимова, Грибоедова, Пушкина, Карла Маркса, Дзержинского, Островского, Чкалова, МОГЭС, Есенина, Татарской, Фурманова, на проездах Грибоедова и Никулина, в переулках 1-й Мопровском и Пожарном, а также в 3-м переулке МОГЭС.

Отмечается, что сроки проведения работ могут скорректировать по согласованию с городской администрацией.

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