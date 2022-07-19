Татьяна Проводина

В Рязани увеличится зона городских лесов

Фото из группы Рязань ВКонтакте

В Рязани увеличится зона городских лесов.

Решение об этом приняла Рязанская городская дума, – сообщается в группе Рязань ВКонтакте. Депутаты проголосовали за перевод трёх участков в зону городских лесов.

Вопрос об этом парламентарии рассмотрели накануне. Речь идёт о зоне озеленения специального назначения у посёлка Никуличи и двух зонах в районе Голенчино.

Участки в Голенчино включены в лесопарковый зелёный пояс города. Зелёная зона в Никуличах защищает Рязань от выбросов Южного промышленного узла.

Для включения участков в состав Рязанского лесничества и сохранения зелёных насаждений необходима смена статуса этих зон. Переход этих участков в зону городских лесов увеличит общую площадь лесного массива в областном центре более чем на 7 гектаров.

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