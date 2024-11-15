Пятница, 15 ноября, 2024
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С 1 декабря в Рязани начнут действовать новые тарифы для льготных проездных

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Алексей Самохин

В Рязани увеличат количество льготных поездок на общественном транспорте, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вопрос об увеличении ежемесячного фиксированного количества поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан был рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы 4 ноября 2024 года.

Согласно принятым изменениям к решению Рязанской городской Думы от 27.06.2024 № 179-IV «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани», рязанцы смогут выбирать количество фиксированных поездок — 50 или 90 в месяц. При расчете стоимости тарифа будет использована уточненная формула.

Подробнее о размерах коэффициентов понижения стоимости для разных категорий граждан на сайте администрации.

Стоимость устанавливается с 1 декабря 2024 года. Мэрия просит учитывать это при пополнении ресурса транспортного приложения единой цифровой карты жителя Рязанской области или транспортных карт «Школьная», «Студенческая», «Льготная» на декабрь месяц.

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