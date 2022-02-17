В Рязани увеличат число автобусов на маршруте № 30

16 февраля состоялась встреча жителей Рязани с руководством управления транспорта и перевозчиками, обслуживающими микрорайоны Канищево, Недостоево. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

Рязанцы смогли задать интересующие вопросы, озвучили волнующие темы — количество подвижного состава, график его работы.

Так, они пожаловались, что автобусы маршрута № 30 в связи с отменой 82-го маршрута не справляются с потоком пассажиров в утренние часы. Вениамин Синяков рассказал, что уже со следующей недели количество подвижного состава на маршруте планируется увеличить до 20 единиц. Сейчас соответствующие документы проходят согласование.

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Маршрут № 66, который со вторника заезжает в Недостоево, с апреля планируется перевести на средний класс. Перевозчик рассказал, что сейчас идут закупочные процедуры.

Для улучшения транспортного обслуживания районов с 1 марта в утренние и вечерние часы «пик» от остановки «Телезавод» до площади Мичурина начнут курсировать 4 автобуса особо большого класса маршрута № 5.

Также руководитель управления транспорта отметил, что администрация города готова рассмотреть возможность возвращения маршрута № 82, который как и прежде соединит Недостоево и Октябрьский городок, но схема маршрута претерпит ряд изменений — предварительно, будет охватывать улицы Высоковольтную и Строителей. Этот вопрос тщательно проработают, после чего будет возможно проведение открытого конкурса на обслуживание маршрута.

В дополнение, рязанцы озвучили ряд вопросов, связанных с маршрутами, обслуживающими районы. Вениамин Синяков подчеркнул, что каждый из них будет предметно рассмотрен, мониторинг за работой перевозчиков — продолжен.